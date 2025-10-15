Стало известно, сколько госбюджет потеряет из-за теневого рынка электронных сигарет в 2025 году

Эксперт подчеркнул, что рост потребления в Украине происходит на фоне запрета производства, импорта и продажи ароматизированных электронных сигарет. По его мнению, это стало точкой бифуркации расцвета нелегального рынка.

"Эта проблема похожа для многих стран мира. Ведь в начале этот рынок государства не регулировали, а впоследствии начали вводить жесткие ограничения, которые привели к стремительному развитию нелегальной торговли", - отметил Николай Пасечный.

Сегодня, по данным Growford Institute, теневой рынок электронных сигарет в Украине составляет около 93%. Его основой является жидкость для вейпинга, которая является подакцизным товаром. 40% жидкости попадает в наше государство контрабандой, или в разных емкостях, или заправленной в девайсы. Остальные 60% составляет контрафакт, который производится в Украине, а затем активно продается или в виде самозамесов, или готовой нелегальной продукции.

"Речь идет об огромных партиях. В июле этого года Офис Генпрокурора направил в суд дело, где стоимость незаконной продукции из Китая, которая была изъята правоохранителями, оценили в 100 млн гривен", - добавил эксперт.

По подсчетам Growford Institute и кафедры финансов Государственного торгово-экономического университета, из-за теневого рынка электронных сигарет государство как минимум теряет 5 млрд гривен акцизного налога, еще 2 млрд - из-за неуплаты налога на добавленную стоимость, еще полмиллиарда на розничном акцизе недосчитываются бюджеты органов местного самоуправления, территориальных общин.

"Итак, если сложить эти цифры, то получим 7,5 миллиардов гривен, которые в 2025 году недополучают бюджеты всех уровней в Украине", - сказал Николай Пасечный.

По мнению эксперта, чтобы противостоять нелегальной торговле, нужно усиливать работу таможни, пограничной службы, Бюро экономической безопасности, Государственной налоговой службы и институтов местного самоуправления.

"По опыту развитых стран мира, ни одна задача борьбы с нелегальными рынками подакцизных товаров, не обходится без выделения дополнительного финансирования. Например, в проекте бюджета США на 2026 год впервые на борьбу с незаконными электронными сигаретами отдельной статьей выделено 200 миллионов долларов США", - подчеркнул Николай Пасечный.