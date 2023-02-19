Війська РФ вночі обстріляли з артилерії Нікополь: які наслідки

Російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Без загиблих.

Внаслідок обстрілу ворог пошкодив одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зачепив приватне підприємство та лінію електропередач.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 лютого, російські окупанти обстріляли Нікопольський район в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка.

У четвер, 16 лютого, російські військові атакували Дніпропетровську область за артилерією. Внаслідок цього постраждали приватні будинки.

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