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Війська РФ вночі обстріляли з артилерії Нікополь: які наслідки

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Нікополь, Неділя 19 лютого 2023 07:51
Війська РФ вночі обстріляли з артилерії Нікополь: які наслідки Фото: Війська РФ вночі обстріляли з артилерії Нікополь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок обстрілу ворог пошкодив одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зачепив приватне підприємство та лінію електропередач.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Без загиблих.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 лютого, російські окупанти обстріляли Нікопольський район в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка.

У четвер, 16 лютого, російські військові атакували Дніпропетровську область за артилерією. Внаслідок цього постраждали приватні будинки.

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Дніпропетровська область
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