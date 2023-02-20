Стало известно, сколько домов в Днепропетровской области повредила РФ с начала вторжения

С начала вторжения оккупанты повредили 4045 домов в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Отмечается, что больше всего пострадали общины в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах.

"В Криворожском районе больше всего пострадала Зеленодольская община, там разрушены от 30 до 40% жилищного фонда", - рассказал глава облсовета.

По его словам, в Никополе повреждено около двух тысяч домов. В Синельниковском районе существенные разрушения получили деревни.

Продолжаются ремонты поврежденного жилья, а в Никопольском районе капитальное восстановление пока не планируется.