Стало відомо, скільки бронеавтомобілів Senator передала канадська компанія Roshel Україні

За словами засновника компанії Романа Шимонова, Roshel поставила в Україну понад 1700 одиниць Senator, це більше, ніж будь-який інший світовий виробник. Він зауважив, що всі машини були спроектовані та виготовлені в Канаді.

Також відомо, що більшість машин, які були відправлені в Україну, були профінансовані міжнародними союзниками, а не канадським урядом.

"Понад 90% цих машин були надані США, європейськими урядами та самою Україною", - заявив він.

Що відомо про Senator

Бронеавтомобіль Senator – це сучасна бойова машина, розроблена канадською компанією Roshel Defence Solutions. Він створений для виконання різноманітних тактичних завдань, включаючи перевезення особового складу, патрулювання та спеціальні операції. Автомобіль має модульну конструкцію, що дозволяє адаптувати його під потреби силових структур та армії.

Основним захистом Senator є броньований корпус, що відповідає стандартам STANAG 4569, забезпечуючи стійкість до куль і вибухів. Машина обладнана потужним двигуном, сучасною системою зв’язку та може комплектуватися додатковими захисними елементами, такими як броньовані вікна та протимінний захист. Вона також оснащена інтегрованими системами спостереження та керування, що підвищують ефективність під час бойових операцій.

Канада активно постачає Senator до України в межах військової допомоги. Ці бронеавтомобілі вже використовуються українськими військовими для виконання бойових завдань, евакуації поранених і логістичних перевезень у зонах бойових дій. Надійний захист і маневреність роблять Senator важливим елементом посилення обороноздатності української армії.

Детально про те, як ці машини застосовуються в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.