Стало известно, сколько бронеавтомобилей Senator передала канадская компания Roshel Украине

По словам основателя компании Романа Шимонова, Roshel поставила в Украину более 1700 единиц Senator, это больше, чем любой другой мировой производитель. Он отметил, что все машины были спроектированы и изготовлены в Канаде.

Также известно, что большинство машин, которые были отправлены в Украину, были профинансированы международными союзниками, а не канадским правительством.

"Более 90% этих машин были предоставлены США, европейскими правительствами и самой Украиной", - заявил он.

Что известно о Senator

Бронеавтомобиль Senator - это современная боевая машина, разработанная канадской компанией Roshel Defence Solutions. Он создан для выполнения различных тактических задач, включая перевозку личного состава, патрулирование и специальные операции. Автомобиль имеет модульную конструкцию, что позволяет адаптировать его под нужды силовых структур и армии.

Основной защитой Senator является бронированный корпус, соответствующий стандартам STANAG 4569, обеспечивая устойчивость к пулям и взрывам. Машина оборудована мощным двигателем, современной системой связи и может комплектоваться дополнительными защитными элементами, такими как бронированные окна и противоминная защита. Она также оснащена интегрированными системами наблюдения и управления, повышающими эффективность во время боевых операций.

Канада активно поставляет Senator в Украину в рамках военной помощи. Эти бронеавтомобили уже используются украинскими военными для выполнения боевых задач, эвакуации раненых и логистических перевозок в зонах боевых действий. Надежная защита и маневренность делают Senator важным элементом усиления обороноспособности украинской армии.

Подробно о том, как эти машины применяются в Украине - читайте в материале РБК-Украина.