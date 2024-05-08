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Стало відомо, скільки боєприпасів отримає Україна на зібрані словаками 4 млн євро

Архівне фото: Україна отримає понад 2000 боєприпасів на зібрані словаками кошти (facebook com ukroboronprom)
Автор: Дмитро Браславський

Словаки зібрали для України понад 4 млн євро, які тепер витратять на виробництво снарядів у Чехії. Йдеться про майже 2700 артбоєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

Зазначається, що їх повинні будуть доставити в Україну не пізніше кінця літа. Також вказується, що на поточний момент зібрано понад 4,17 млн євро. 

Учасник проекту "Подарунок Путіну" Додо Добрик повідомив, що вони консультуються з Міноборони Чехії з приводу закупівель боєприпасів. Їх планують виробити на чеському підприємстві STV Group.

За словами Добрика, меморандум про закупівлю боєприпасів у межах словацького збору буде підписано в травні.

Ініціатива громадян Словаччини

Варто зазначити, що уряд Словаччини відмовляється допомагати Україні з озброєнням. Раніше президент Чехії Петр Павел повідомив, що за межами ЄС є велика кількість артснарядів, які можна викупити і передати Україні. З того моменту низка країн стала перераховувати фінанси на реалізацію цієї ідеї.

При цьому до ініціативи вирішили приєднатися і громадяни Словаччини, які своїми силами зібрали понад 4 млн євро на снаряди для України.

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