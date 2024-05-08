Стало известно, сколько боеприпасов получит Украина на собранные словаками 4 млн евро

Отмечается, что их должны будут доставить в Украину не позднее конца лета. Также указывается, что на текущий момент собрано более 4,17 млн евро.

Участник проекта "Подарок Путину" Додо Добрик сообщил, что они консультируются с Минобороны Чехии по поводу закупок боеприпасов. Их планируют произвести на чешском предприятии STV Group.

По словам Добрика, меморандум о закупке боеприпасов в рамках словацкого сбора будет подписан в мае.