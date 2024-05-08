Стало известно, сколько боеприпасов получит Украина на собранные словаками 4 млн евро

Словаки собрали для Украины более 4 млн евро, которые теперь потратят на производство снарядов в Чехии. Речь идет о почти 2700 артбоеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.
Отмечается, что их должны будут доставить в Украину не позднее конца лета. Также указывается, что на текущий момент собрано более 4,17 млн евро.
Участник проекта "Подарок Путину" Додо Добрик сообщил, что они консультируются с Минобороны Чехии по поводу закупок боеприпасов. Их планируют произвести на чешском предприятии STV Group.
По словам Добрика, меморандум о закупке боеприпасов в рамках словацкого сбора будет подписан в мае.
Стоит отметить, что правительство Словакии отказывается помогать Украине с вооружением. Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что за пределами ЕС есть большое количество артснарядов, которые можно выкупить и передать Украине. С того момента ряд стран стал перечислять финансы на реализацию этой идеи.
При этом к инициативе решили присоединиться и граждане Словакии, которые своими силами собрали более 4 млн. евро на снаряды для Украины.
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