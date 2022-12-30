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Стало відомо, скільки в 2022 році втратили російські олігархи через санкції ЄС

Фото: втрати російських олігархів від війні в 2022 році склали майже 95 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Російські олігархи втратили майже 95 мільярдів доларів у 2022 році через санкції ЄС, які були накладені на них після нападу Росії на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За день після вторгнення Росії на територію України російські олігархи втратили

уряд Британії заморозив активи росіян на суму понад 18 млрд фунтів стерлінгів (19,8 млрд доларів).

Загалом два десятки багатих росіян спочатку війни Росії проти України втратили близько 95 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Канада арештувала активи російського олігарха Романа Абрамовича на загальну суму більш як 25 мільйонів доларів.

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