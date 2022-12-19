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Канада арештує активи російського олігарха Абрамовича

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Канада, Понеділок 19 грудня 2022 18:05
Канада арештує активи російського олігарха Абрамовича Фото: російський олігарх Роман Абрамович (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 грудня, уряд Канади оголосив, що арештує активи російського олігарха Романа Абрамовича на загальну суму більш як 25 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні в Канаді розпочнеться процес конфіскації 26 мільйонів доларів у "Granite Capital Holdings Ltd" - компанії, що належить Абрамовичу.

"Російські олігархи є співучасниками незаконного та варварського вторгнення в Україну, і Канада не буде притулком для їхніх нечесно здобутих заощаджень", - заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

Зазначимо, російський олігарх потрапив під санкції через напад Росії на України.

Нагадаємо, Україна затвердила великий список санкцій, в якому понад 2 500 фізичних та майже 1 400 юридичних осіб, у тому числі олігарх Роман Абрамович

Раніше ми писали, що США проводять розслідування діяльності компанії Concord Management, яка здійснювала інвестиції хедж-фондів на мільярди доларів для російського мільярдера Романа Абрамовича.

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Роман Абрамович Канада Російська Федерація
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