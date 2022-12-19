Канада арештує активи російського олігарха Абрамовича
Сьогодні, 19 грудня, уряд Канади оголосив, що арештує активи російського олігарха Романа Абрамовича на загальну суму більш як 25 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сьогодні в Канаді розпочнеться процес конфіскації 26 мільйонів доларів у "Granite Capital Holdings Ltd" - компанії, що належить Абрамовичу.
"Російські олігархи є співучасниками незаконного та варварського вторгнення в Україну, і Канада не буде притулком для їхніх нечесно здобутих заощаджень", - заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд.
Зазначимо, російський олігарх потрапив під санкції через напад Росії на України.
Нагадаємо, Україна затвердила великий список санкцій, в якому понад 2 500 фізичних та майже 1 400 юридичних осіб, у тому числі олігарх Роман Абрамович
Раніше ми писали, що США проводять розслідування діяльності компанії Concord Management, яка здійснювала інвестиції хедж-фондів на мільярди доларів для російського мільярдера Романа Абрамовича.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.