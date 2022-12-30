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Стало известно, сколько в 2022 году потеряли российские олигархи из-за санкций ЕС.

Фото: потери российских олигархов от войны в 2022 году составили почти 95 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российские олигархи потеряли почти 95 миллиардов долларов в 2022 году из-за санкций ЕС, наложенных на них после нападения России на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Через день после вторжения России на территорию Украины российские олигархи потеряли

правительство Великобритании заморозило активы россиян на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов (19,8 млрд долларов).

В общей сложности два десятка богатых россиян сначала войны России против Украины потеряли около 95 миллиардов долларов.

Напомним, Канада арестовала активы российского олигарха Романа Абрамовича на общую сумму более 25 миллионов долларов.

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