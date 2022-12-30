Стало відомо, скільки в 2022 році втратили російські олігархи через санкції ЄС

Російські олігархи втратили майже 95 мільярдів доларів у 2022 році через санкції ЄС, які були накладені на них після нападу Росії на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За день після вторгнення Росії на територію України російські олігархи втратили 330 мільйонів доларів.

Роман Абрамович, колишній власник футбольного клубу "Челсі", постраждав найбільше, його статки цього року впали на 57% до 7,8 мільярда доларів, після того, як ЄС звинуватив його в "явних зв’язках" з режимом Путіна, а уряд Британії заморозив активи росіян на суму понад 18 млрд фунтів стерлінгів (19,8 млрд доларів).

За словами видання, статки Геннадія Тимченка, мільярдера-інвестора в енергетику та близького друга Путіна, скоротилися на 48% до 11,8 млрд доларів, а Сулейман Керімов, ще один із союзників президента Росії, втратив 41% - його статки впали до 9 млрд доларів.

Загалом два десятки багатих росіян спочатку війни Росії проти України втратили близько 95 мільярдів доларів.