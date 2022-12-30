Стало известно, сколько в 2022 году потеряли российские олигархи из-за санкций ЕС.

Российские олигархи потеряли почти 95 миллиардов долларов в 2022 году из-за санкций ЕС, наложенных на них после нападения России на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Через день после вторжения России на территорию Украины российские олигархи потеряли 330 миллионов долларов.

Роман Абрамович, бывший владелец футбольного клуба "Челси", пострадал больше всего, его состояние в этом году упало на 57% до 7,8 миллиарда долларов, п осле того как ЕС обвинил его в "явных связях" с режимом Путина, а правительство Великобритании заморозило активы россиян на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов (19,8 млрд долларов).

По словам издания, состояние Геннадия Тимченко, миллиардера-инвестора в энергетику и близкого друга Путина, сократилось на 48% до 11,8 млрд долларов, а Сулейман Керимов, еще один из союзников президента России, потерял 41% - его состояние упало до 9 млрд долларов.

В общей сложности два десятка богатых россиян сначала войны России против Украины потеряли около 95 миллиардов долларов.