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Стало известно, сколько в 2022 году потеряли российские олигархи из-за санкций ЕС.

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Россия, Пятница 30 декабря 2022 21:12
Стало известно, сколько в 2022 году потеряли российские олигархи из-за санкций ЕС. Фото: потери российских олигархов от войны в 2022 году составили почти 95 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российские олигархи потеряли почти 95 миллиардов долларов в 2022 году из-за санкций ЕС, наложенных на них после нападения России на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Через день после вторжения России на территорию Украины российские олигархи потеряли 330 миллионов долларов.

Роман Абрамович, бывший владелец футбольного клуба "Челси", пострадал больше всего, его состояние в этом году упало на 57% до 7,8 миллиарда долларов, после того как ЕС обвинил его в "явных связях" с режимом Путина, а правительство Великобритании заморозило активы россиян на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов (19,8 млрд долларов).

По словам издания, состояние Геннадия Тимченко, миллиардера-инвестора в энергетику и близкого друга Путина, сократилось на 48% до 11,8 млрд долларов, а Сулейман Керимов, еще один из союзников президента России, потерял 41% - его состояние упало до 9 млрд долларов.

В общей сложности два десятка богатых россиян сначала войны России против Украины потеряли около 95 миллиардов долларов.

Напомним, Канада арестовала активы российского олигарха Романа Абрамовича на общую сумму более 25 миллионов долларов.

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