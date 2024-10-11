Стало відомо, що РНБО не продовжила санкції проти відомих контрабандистів

Рада національної безпеки та оборони України не продовжила санкції проти більшості так званих "королів контрабанди", які наклали у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.ua .

У 2024 році санкції подовжили лише двом контрабандистам, решта ж одинадцять автоматично з-під санкцій вийшли.



Указ про санкції №169/2021, який був чинним до квітня 2024 року, не продовжили стосовно одинадцяти з тринадцяти фізичних осіб та майже сімдесяти юридичних осіб.

Служба безпеки офіційно відповіла, що впродовж трьох років із моменту накладання санкцій "уповноважені державні органи відповідно до їх компетенцій здійснювали моніторинг ефективності санкцій. У квітні 2024-го дія санкцій була пролонгована стосовно окремих осіб, які продовжують створювати реальні та/або потенційні загрози національним інтересам…".

До списку тих, хто позбувся санкцій, потрапили Володимир Полуситок, Денис Амінєв, Едуард Кукоба, Михайло Грібанов, Юрій Дворак. Крім того, з-під санкцій вдалось вибратися Сєяру Куршутову, який був першим номером санкційного списку з указу №169 2021 року. Його в окремих колах називали "другом усіх друзів", людиною, яка знає, з ким і як домовитися, аби налагодити і підтримувати процеси. Начебто в 2024 році його умови такі: 25 днів Куршутов працює на державу, а п’ять - на себе.

Криміналізація контрабанди в Україні

Україна відмовилася від криміналізації контрабанди у 2011 році, щоб зменшити тиск на бізнес з боку правоохоронних органів.

Минулого року в Україні вирішили повернутися до кримінальної відповідальності за товарну контрабанду. У грудні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди. Того ж місяця президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Також зазначалось, що в Україні вручили першу підозру після криміналізації контрабанди. Підозру отримав житель Чернівецької області.