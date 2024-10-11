Стало известно, что СНБО не продлил санкции против известных контрабандистов

Совет национальной безопасности и обороны Украины не продлил санкции против большинства так называемых "королей контрабанды", наложенные в 2021 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.ua.

В 2024 году санкции продлили только двум контрабандистам, остальные одиннадцать автоматически из-под санкций вышли.



Указ о санкциях №169/2021, действовавший до апреля 2024 года, не продлили в отношении одиннадцати из тринадцати физических лиц и почти семидесяти юридических лиц.

Служба безопасности официально ответила, что в течение трех лет с момента наложения санкций уполномоченные государственные органы в соответствии с их компетенциями осуществляли мониторинг эффективности санкций. …".

В список лишившихся санкций попали Владимир Полуситок, Денис Аминев, Эдуард Кукоба, Михаил Грибанов, Юрий Дворак. Кроме того, из-под санкций удалось выбрать Сеяру Куршутову, который был первым номером санкционного списка из указа №169 2021 года. Его в отдельных кругах называли "другом всех друзей", человеком, знающим, с кем и как договориться, чтобы наладить и поддерживать процессы. Вроде бы в 2024 году его условия таковы: 25 дней Куршутов работает на государство, а пять – на себя.

Криминализация контрабанды в Украине

Украина отказалась от криминализации контрабанды в 2011 году, чтобы снизить давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

В прошлом году в Украине решили вернуться к уголовной ответственности за товарную контрабанду. В декабре 2023 года Верховная Рада приняла закон о криминализации контрабанды. В том же месяце президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Также отмечалось, что в Украине вручили первое подозрение после криминализации контрабанды.