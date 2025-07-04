Стало відомо про першу жертву у Києві після нічної масованої атаки РФ

Обстріл Києва

У ніч на 4 липня Росія здійснила одну з найпотужніших атак за час повномасштабної війни - по Україні було випущено 539 дронів та 11 ракет.

Основний удар припав на Київ. У місті зафіксовані влучання у шести районах міста, Відомо, що кількість постраждалих зросла до 26 осіб.

Через обстріл постраждало також польське консульство, відділення "Нової пошти", склад видавництва та пожежна частина.

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