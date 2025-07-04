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Стало відомо про першу жертву у Києві після нічної масованої атаки РФ

Київ, П'ятниця 04 липня 2025 14:35
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Стало відомо про першу жертву у Києві після нічної масованої атаки РФ Фото: у Києві з-під завалів дістали тіло першої жертви (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок масованої атаки РФ на Київ 4 липня загинула людина. Тіло першої жертви дістали з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та начальника КМВА Тимура Ткаченка в Telegram.

Як зазначають в ДСНС, на одній з локацій рятувальники деблокували тіло людини з-під завалів зруйнованої будівлі внаслідок масованого російського удару.

Начальник КМВА уточнив, що це сталося у Святошинському районі Києва.

За даними рятувальників, у Києві внаслідок обстрілу постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.

При цьому у Києві ще триває ліквідація наслідків атаки - рятувальники гасять пожежі та розбирають завали. Вивезено вже понад 300 тонн уламків будівельних конструкцій.

На місці працюють кінологи, 512 рятувальників, 135 одиниць техніки ДСНС, зокрема, пожежний робот, поліція, волонтери Українського Червоного Хреста та інші служби міста.

Фото: стало відомо про жертву у Києві (t.me/dsns_telegram)

Обстріл Києва

У ніч на 4 липня Росія здійснила одну з найпотужніших атак за час повномасштабної війни - по Україні було випущено 539 дронів та 11 ракет.

Основний удар припав на Київ. У місті зафіксовані влучання у шести районах міста, Відомо, що кількість постраждалих зросла до 26 осіб.

Через обстріл постраждало також польське консульство, відділення "Нової пошти", склад видавництва та пожежна частина.

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