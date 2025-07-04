Стало известно о первой жертве в Киеве после ночной массированной атаки РФ
В результате массированной атаки РФ на Киев 4 июля погиб человек. Тело первой жертвы достали из-под завалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram.
Как отмечают в ГСЧС, на одной из локаций спасатели деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара.
Начальник КГВА уточнил, что это произошло в Святошинском районе Киева.
По данным спасателей, в Киеве в результате обстрела пострадали 26 человек, среди них один ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.
При этом в Киеве еще продолжается ликвидация последствий атаки - спасатели тушат пожары и разбирают завалы. Вывезено уже более 300 тонн обломков строительных конструкций.
На месте работают кинологи, 512 спасателей, 135 единиц техники ГСЧС, в частности, пожарный робот, полиция, волонтеры Украинского Красного Креста и другие службы города.
Фото: стало известно о жертве в Киеве (t.me/dsns_telegram)
Обстрел Киева
В ночь на 4 июля Россия осуществила одну из самых мощных атак за время полномасштабной войны - по Украине было выпущено 539 дронов и 11 ракет.
Основной удар пришелся на Киев. В городе зафиксированы попадания в шести районах города, Известно, что количество пострадавших возросло до 26 человек.
Из-за обстрела пострадало также польское консульство, отделение "Новой почты", склад издательства и пожарная часть.
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