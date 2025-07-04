Стало известно о первой жертве в Киеве после ночной массированной атаки РФ

В результате массированной атаки РФ на Киев 4 июля погиб человек. Тело первой жертвы достали из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram.

Как отмечают в ГСЧС, на одной из локаций спасатели деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара.

Начальник КГВА уточнил, что это произошло в Святошинском районе Киева.

По данным спасателей, в Киеве в результате обстрела пострадали 26 человек, среди них один ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.

При этом в Киеве еще продолжается ликвидация последствий атаки - спасатели тушат пожары и разбирают завалы. Вывезено уже более 300 тонн обломков строительных конструкций.

На месте работают кинологи, 512 спасателей, 135 единиц техники ГСЧС, в частности, пожарный робот, полиция, волонтеры Украинского Красного Креста и другие службы города.

Фото: стало известно о жертве в Киеве (t.me/dsns_telegram)