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Стало известно о первой жертве в Киеве после ночной массированной атаки РФ

Киев, Пятница 04 июля 2025 14:35
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Стало известно о первой жертве в Киеве после ночной массированной атаки РФ Фото: в Киеве из-под завалов достали тело первой жертвы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В результате массированной атаки РФ на Киев 4 июля погиб человек. Тело первой жертвы достали из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram.

Как отмечают в ГСЧС, на одной из локаций спасатели деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара.

Начальник КГВА уточнил, что это произошло в Святошинском районе Киева.

По данным спасателей, в Киеве в результате обстрела пострадали 26 человек, среди них один ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.

При этом в Киеве еще продолжается ликвидация последствий атаки - спасатели тушат пожары и разбирают завалы. Вывезено уже более 300 тонн обломков строительных конструкций.

На месте работают кинологи, 512 спасателей, 135 единиц техники ГСЧС, в частности, пожарный робот, полиция, волонтеры Украинского Красного Креста и другие службы города.

Фото: стало известно о жертве в Киеве (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Киева

В ночь на 4 июля Россия осуществила одну из самых мощных атак за время полномасштабной войны - по Украине было выпущено 539 дронов и 11 ракет.

Основной удар пришелся на Киев. В городе зафиксированы попадания в шести районах города, Известно, что количество пострадавших возросло до 26 человек.

Из-за обстрела пострадало также польское консульство, отделение "Новой почты", склад издательства и пожарная часть.

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Киев ГСЧС Война в Украине
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