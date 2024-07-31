Стали відомі наслідки ізраїльського удару по Бейруту

Лікарня неподалік від місця вибуху закликала людей здавати кров.

Державне Національне агентство новин Лівану повідомило, що удар був нанесений безпілотником, який запустив три ракети.

Офіційний представник Хезболли Алі Аммар заявив, що Ізраїль вдарив по "цілком цивільній території" і "рано чи пізно ізраїльський ворог заплатить за це".

Тимчасовий прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті засудив ізраїльську атаку, заявивши, що вона сталася за кілька метрів від однієї з найбільших лікарень столиці.

Авіаудар по південному передмістю Бейрута Харет-Хрейк - багатолюдному міському району, де Хезболла проводить політичні наради, але в якому також повно маленьких магазинів і житлових будинків - пошкодив кілька будівель.

За словами офіційного представника Хезболли, наразі невідомо, чи постраждав хтось із представників угруповання. Співробітник ліванської військової розвідки у коментарі агентству відповів, що у нього немає інформації, чи уник авіаудару високопоставлений співробітник служби безпеки Хезболли.

За даними AP, удар прийшовся на житловий будинок неподалік від лікарні, в результаті чого половина будівлі була зруйнована та серйозно пошкоджена сусідня. Лікарня зазнала незначних пошкоджень, навколишні вулиці всіяні уламками та битим склом.

Ізраїль заявляє про ліквідацію верховного командира Хезболли

Армія оборони Ізраїлю заявила, що верховний командир "Хезболли" Фуад Шукр був убитий під час ізраїльського авіаудару по Бейруту.

У заяві ЦАХАЛ говориться, що Шукр, також відомий як Хадж Мохсін, є найвищим військовим командиром Хезболли.

Шукр входив до Ради Джихаду, вищого військового органу Хезболли, і вважався керівником її стратегічного підрозділу.

ЦАХАЛ стверджує, що він також був старшим військовим радником лідера Хезболли Хасана Насралли, описуючи його як "праву руку".