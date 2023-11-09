Стало відомо, яку версію F-16 Нідерланди відправили до Румунії для навчання ЗСУ

Напередодні румунські журналісти показали номери нідерландських винищувачів F-16, які прибули до сусідньої країни для навчання українців. П'ять літаків сіли на авіаційній базі "Лейтенант авіації Георге Мочорніце".

До Румунії прибули літаки версії Block 20 MLU, яка є еквівалентом Block 50/52. Винищувачі відносно нові, роки випуску від 1986 до 1991-го.

У мережі також зазначають, що з винищувачів стерли знаки Повітряних сил Нідерландів. Припускається, що саме ці літаки F-16 у майбутньому отримає Україна.

Згідно з угодою про співпрацю, Міністерство оборони Румунії надає 86-у авіабазу, навчальні засоби та підтримку для українських пілотів, Нідерланди передали літаки F-16, а компанія Lockheed Martin - інструкторів та технічне обслуговування.

Довідка: винищувач F-16 версії Block 20 MLU - це повноцінний багатофункціональний літак. Він пройшов модернізацію та у порівнянні зі старшими версіями отримав нову авіоніку, включно із заміною радіолокаційних засобів. F-16 версії Block 20 MLU може виявляти цілі за 150 км, у той час, коли для противника літак залишається малопомітним.

F-16 для України

Зазначимо, що низка країн погодилися надати Україні винищувачі F-16. Йдеться про Нідерланди, Данію та Бельгію.

Тим часом у США вже йде навчання пілотів на американських винищувачах. У Повітряних силах кажуть, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. А видання Politico стверджує, що ЗСУ вже розпочали льотну підготовку.

Президент України Володимир Зеленський 7 листопада повідомив, що нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців. Це означає, що скоро наші пілоти пересядуть на F-16.