Удар по центру Харкова: росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М"

Керівник Харківської обласної поліції Володимир Тимошко сказав джерелу, що місто росіяни обстрілювали ракетами "Іскандер-М".

"Росіяни влучили по будівлі готелю Kharkiv Palace та житловому будинку у центрі Харкова ввечері 30 грудня ракетами "Іскандер-М", - повідомив Тимошко.

Також за його словами, в готелі були зайняті номери, але невідома кількість людей, які перебували там під час обстрілу.

"Відомо, що у готелі були заселені 34 номери, але яка кількість гостей перебувала під час атаки, ще не підрахували", - повідомив керівник поліції.

Атака росіян центром Харкова 30 грудня

Увечері 30 грудня центр Харкова зазнав ракетної атаки росіян. Пошкоджено готель та житловий будинок. Серед постраждалих іноземний журналіст та дитина.

Пізніше стало відомо про 26 постраждалих через ракетну атаку росіян.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, що росіяни обстріляли місто ракетами типу "С-300", випущеними з Білгородської області. У центрі міста було два потужні вибухи.

До речі, з'явилися фотографії готелю "Kharkiv Palace", до якого влучили ракетою російські війська.