Удар по центру Харькова: россияне применили баллистическую ракету "Искандер-М"

Следователи установили вид ракеты, которой российские войска ударили по Харькову вечером 30 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспильного".
Руководитель Харьковской областной полиции Владимир Тимошко сказал источнику, что город россияне обстреливали ракетами "Искандерами-М".
"Россияне попали по зданию отеля Kharkiv Palace и жилому дому в центре Харькова вечером 30 декабря ракетами "Искандер-М"", - сообщил Тимошко.
Также по его словам, в отеле были заняты номера, но неизвестно число людей, которые находились там во время обстрела.
"Известно, что в гостинице было заселено 34 номера, но какое количество гостей находилось во время атаки, еще не подсчитали", - сообщил руководитель полиции.
Вечером 30 декабря центр Харькова подвергся ракетной атаке россиян. Повреждены отель и жилой дом. Среди пострадавших иностранный журналист и ребенок.
Позже стало известно о 26 пострадавших из-за ракетной атаки россиян.
Ранее, мэр Харькова Игорь Терехов, рассказал, что россияне обстреляли город ракетами типа "С-300", выпущенных из Белгородской области. В центре города было два мощных взрыва.
К слову, появились фотографии отеля "Kharkiv Palace", в который попали ракетой российские войска.
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