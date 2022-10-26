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Стало відомо, коли в Запоріжжі стартує опалювальний сезон

Фото: 2 листопада в Запоріжжі стартує опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК)
Автор: Антон Малиновський

Опалювальний сезон у Запоріжжі стартує 2 листопада. У регіоні похолоднішало, і треба забезпечити теплом житловий фонд та інші об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

По його словам, зважаючи на погодні умови, необхідно забезпечити теплом житлові будинки, лікарні та освітні заклади. Куртєв попросив містян всіляко сприяти співробітникам комунальних підприємств та інших установ, які працюють над забезпеченням тепла.

"Просимо усіх власників та балансоутримувачів житлових та нежитлових приміщень (а також обʼєктів соціальної сфери) забезпечити доступ до підвалів та горищ з метою своєчасного та якісного надання теплоносія мешканцям квартир та іншим споживачам тепла, а також з метою налагодження внутрішньобудинкових систем опалення", - звернувся секретар.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що опалювальний сезон позитивно вплине на динаміку вживання електроенергії, адже люди перестануть використовувати електроприлади для зігрівання

Також нагадаємо, що мінімально допустима температура у квартирах під час опалювального сезону становитиме 16 градусів.

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ЗапоріжжяОпалювальный сезон