Стало известно, когда в Запорожье стартует отопительный сезон

Отопительный сезон в Запорожье стартует 2 ноября. В регионе похолодало, и нужно обеспечить теплом жилой фонд и другие объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

По его словам, ввиду погодных условий необходимо обеспечить теплом жилые дома, больницы и образовательные учреждения. Куртев попросил горожан всячески содействовать сотрудникам коммунальных предприятий и других учреждений, работающих над обеспечением тепла.

"Просим всех владельцев и балансодержателей жилых и нежилых помещений (а также объектов социальной сферы) обеспечить доступ к подвалам и чердакам с целью своевременного и качественного предоставления теплоносителя жильцам квартир и другим потребителям тепла, а также с целью налаживания внутридомовых систем отопления", - обратился секретарь.