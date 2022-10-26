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Стало известно, когда в Запорожье стартует отопительный сезон

Фото: 2 ноября в Запорожье стартует отопительный сезон (Виталий Носач, РБК)
Автор: Антон Малиновский

Отопительный сезон в Запорожье стартует 2 ноября. В регионе похолодало, и нужно обеспечить теплом жилой фонд и другие объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

По его словам, ввиду погодных условий необходимо обеспечить теплом жилые дома, больницы и образовательные учреждения. Куртев попросил горожан всячески содействовать сотрудникам коммунальных предприятий и других учреждений, работающих над обеспечением тепла.

"Просим всех владельцев и балансодержателей жилых и нежилых помещений (а также объектов социальной сферы) обеспечить доступ к подвалам и чердакам с целью своевременного и качественного предоставления теплоносителя жильцам квартир и другим потребителям тепла, а также с целью налаживания внутридомовых систем отопления", - обратился секретарь.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что отопительный сезон положительно повлияет на динамику потребления электроэнергии, ведь люди перестанут использовать электроприборы для отопления.

Также напомним, что минимально допустимая температура в квартирах во время отопительного сезона составит 16 градусов.

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ЗапорожьеОтопительный сезон