Стало відомо, коли Вірменія може подати заявку на вступ до ЄС

Вірменський міністр заявив, що в країні діє закон, який зобов’язує уряд прагнути до вступу в Європейський Союз.

"Коли ми подамо заявку, я не можу сказати точно: це може статися наступного місяця, а може - наступного року. Це залежить від багатьох факторів. Але, як я вже зазначив, це - наша офіційна політика", - підкреслив Мірзоян.

За його словами, влада Вірменії вже розпочала активну роботу з ЄС, зокрема поглибила двосторонні відносини та співпрацю у ключових напрямах.

Очільник МЗС повідомив, що Єреван уже розпочав реалізацію положень Угоди про всеосяжне та розширене партнерство між Вірменією та ЄС.

"Ми вже почали процес спрощення візового режиму. На мою думку, він просувається цілком успішно. Також ведемо переговори щодо кількох нових документів і завершили роботу над новою програмою партнерства", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про терміни можливого запровадження спрощеного візового режиму з Євросоюзом, Мірзоян зазначив, що цей процес може тривати від одного до двох років, назвавши такі строки "реалістичними".

Процес вступу до ЄС

Національна асамблея Вірменії 26 березня схвалила закон про початок вступу країни до Європейського союзу в другому читанні і в цілому. "За" проголосували 65 депутатів, "проти" були 7 осіб.

Ухвалення закону не означає негайного референдуму про членство в ЄС, але, як зазначають представники влади, йдеться про демонстрування "політичної волі".

На думку депутатів Європарламенту, членство Вірменії в ЄС потребуватиме багато часу і зусиль, Вірменії доведеться здійснити масштабні реформи на шляху до членства, а законодавство країни, від сфери юстиції до соціального, має бути приведене у відповідність до європейських стандартів.