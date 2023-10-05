Стало відомо, коли відбудеться перший чемпіонат світу з футзалу серед жінок
Перший в історії чемпіонат світу з футзалу серед жіночих збірних відбудеться в 2025 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Асоціації футзалу України.
Що відомо про чемпіонат світу з футзалу серед жінок
У фінальній частині мундіалю візьмуть участь 16 команд. Чотири збірні представлятимуть Європу, три - Азію, дві - Африку, дві - Північну Америку, три - Південну Америку, одна - Океанію. Ще один слот віддається країні-господарці змагань.
Очікується, що точні деталі щодо дат турніру та країни-господарки будуть оголошені в найближчі місяці.
"Шлях до цього моменту був прокладений невпинними зусиллями футзалісток, тренерів та ентузіастів, які прагнули отримати визнання цього виду спорту", - йдеться у повідомленні Міжнародної федерації футболу (ФІФА), під егідою якої й буде проходити турнір.
Нагадаємо, що ФІФА вирішила допустити юнацькі збірні Росії до чемпіонатів світу.
На що Мінмолодьспорту України відреагувало різкою заявою, нагадавши організації про місію спорту.
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