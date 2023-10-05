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Стало відомо, коли відбудеться перший чемпіонат світу з футзалу серед жінок

Четвер 05 жовтня 2023 18:10
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Стало відомо, коли відбудеться перший чемпіонат світу з футзалу серед жінок Відбудеться перший чемпіонат світу з футзалу серед жінок (фото: twitter.com/MFCWomensFutsal)
Автор: Дмитро Войналович

Перший в історії чемпіонат світу з футзалу серед жіночих збірних відбудеться в 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Асоціації футзалу України.

Що відомо про чемпіонат світу з футзалу серед жінок

У фінальній частині мундіалю візьмуть участь 16 команд. Чотири збірні представлятимуть Європу, три - Азію, дві - Африку, дві - Північну Америку, три - Південну Америку, одна - Океанію. Ще один слот віддається країні-господарці змагань.

Очікується, що точні деталі щодо дат турніру та країни-господарки будуть оголошені в найближчі місяці.

"Шлях до цього моменту був прокладений невпинними зусиллями футзалісток, тренерів та ентузіастів, які прагнули отримати визнання цього виду спорту", - йдеться у повідомленні Міжнародної федерації футболу (ФІФА), під егідою якої й буде проходити турнір.

Нагадаємо, що ФІФА вирішила допустити юнацькі збірні Росії до чемпіонатів світу.

На що Мінмолодьспорту України відреагувало різкою заявою, нагадавши організації про місію спорту.

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