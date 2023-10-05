Стало відомо, коли відбудеться перший чемпіонат світу з футзалу серед жінок

Що відомо про чемпіонат світу з футзалу серед жінок

У фінальній частині мундіалю візьмуть участь 16 команд. Чотири збірні представлятимуть Європу, три - Азію, дві - Африку, дві - Північну Америку, три - Південну Америку, одна - Океанію. Ще один слот віддається країні-господарці змагань.

Очікується, що точні деталі щодо дат турніру та країни-господарки будуть оголошені в найближчі місяці.