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Мінмолодьспорту вимагає від FIFA й UEFA скасувати рішення про допуск росіян до змагань

Четвер 05 жовтня 2023 15:04
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Мінмолодьспорту вимагає від FIFA й UEFA скасувати рішення про допуск росіян до змагань Фото: Мінмолодьспорту вимагає від FIFA й UEFA скасувати рішення про допуск росіян до змагань (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародна федерація футболу (FIFA) й Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) повинні скасувати свої рішення щодо допуску російських юніорів до змагань. Спорт повинен пропагувати мир, а не спонукати до продовження війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту.

З початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України:

  • Росія викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей;
  • зруйнувала 2767 навчальних закладів України;
  • пошкодила 344 спортивних об'єкти, 95 з яких - повністю чи частково зруйнувала.

"Окупаційний російський режим продовжує вбивати і викрадати українських дітей, знищує об'єкти цивільної інфраструктури, включно зі стадіонами та спортивними школами, не залишаючи українським дітям можливостей не те, що для занять спортом, а для звичайного життя", - пише пресслужба.

Також від початку повномасштабного вторгнення російські терористи вбили 504 дитини й поранили 1129 неповнолітніх. Зокрема було задокументовано 3209 випадків російських злочинів проти дітей, включено з 13 фактами сексуального насильства проти неповнолітніх.

"Агресивна росія позбавила українських дітей не тільки можливості тренуватися, але й мирно і безпечно жити. Сотень наших дітей вона позбавила життя. Водночас UEFA та FIFA повертає на змагання російських дітей, які з вини цього органу будуть впевнені, що їхня країна має право вбивати інших і все робить правильно", - пише Мінмолодьспорту.

Міністерство молоді та спорту вимагає від FIFA та UEFA скасувати рішення щодо допуску росіян на міжнародні змагання.

Україна закликала всіх асоціацій-членів UEFA до бойкоту проти будь-яких матчів з росіянами. Офіційно до нього долучились асоціації футболу:

  • Англії;
  • Польщі;
  • Латвії;
  • Литви;
  • Швеції;
  • Данії;
  • Фінляндії;
  • Ірландії;
  • Норвегії;
  • Румунії.

Також Швейцарії, Чехія, Нідерланди та Естонія наразі чекають подальших пояснень від UEFA.

"Ми закликаємо FIFA та UEFA протистояти насильству та агресії з боку Росії. Ми будемо рішуче відстоювати цю позицію, допоки Росія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті", - додає пресслужба.

Що цьому передувало

UEFA повернув до змагань юнацькі команди з Росії. Відтепер збірні U-17 зможуть знову виступати на міжнародній арені. Таке рішення союз мотивував турботою про неповнолітніх футболістів.

Також вчора, 4 жовтня, FIFA прийняла аналогічне рішення.

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