Стало известно, когда состоится первый чемпионат мира по футзалу среди женщин

Что известно о чемпионате мира по футзалу среди женщин

В финальной части мундиаля примут участие 16 команд. Четыре сборных будут представлять Европу, три - Азию, две - Африку, две - Северную Америку, три - Южную Америку, одна - Океанию. Еще один слот отдается стране-хозяйке соревнований.

Ожидается, что точные детали дат турнира и страны-хозяйки будут объявлены в ближайшие месяцы.