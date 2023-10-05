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Стало известно, когда состоится первый чемпионат мира по футзалу среди женщин

Четверг 05 октября 2023 18:10
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Стало известно, когда состоится первый чемпионат мира по футзалу среди женщин Состоится первый чемпионат мира по футзалу среди женщин (фото: twitter.com/MFCWomensFutsal)
Автор: Дмитрий Войналович

Первый в истории чемпионат мира по футзалу среди женских сборных состоится в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футзала Украины.

Что известно о чемпионате мира по футзалу среди женщин

В финальной части мундиаля примут участие 16 команд. Четыре сборных будут представлять Европу, три - Азию, две - Африку, две - Северную Америку, три - Южную Америку, одна - Океанию. Еще один слот отдается стране-хозяйке соревнований.

Ожидается, что точные детали дат турнира и страны-хозяйки будут объявлены в ближайшие месяцы.

"Путь к этому моменту был проложен неустанными усилиями футзалисток, тренеров и энтузиастов, стремившихся получить признание этого вида спорта", - говорится в сообщении Международной федерации футбола (ФИФА), под эгидой которой будет проходить турнир.

Напомним, что ФИФА решила допустить юношеские сборные России к чемпионатам мира .

На что Минмолодежьспорта Украины отреагировало резким заявлением, напомнив организации о миссии спорта.

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