Стало известно, когда состоится первый чемпионат мира по футзалу среди женщин
Первый в истории чемпионат мира по футзалу среди женских сборных состоится в 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футзала Украины.
Что известно о чемпионате мира по футзалу среди женщин
В финальной части мундиаля примут участие 16 команд. Четыре сборных будут представлять Европу, три - Азию, две - Африку, две - Северную Америку, три - Южную Америку, одна - Океанию. Еще один слот отдается стране-хозяйке соревнований.
Ожидается, что точные детали дат турнира и страны-хозяйки будут объявлены в ближайшие месяцы.
"Путь к этому моменту был проложен неустанными усилиями футзалисток, тренеров и энтузиастов, стремившихся получить признание этого вида спорта", - говорится в сообщении Международной федерации футбола (ФИФА), под эгидой которой будет проходить турнир.
Напомним, что ФИФА решила допустить юношеские сборные России к чемпионатам мира .
На что Минмолодежьспорта Украины отреагировало резким заявлением, напомнив организации о миссии спорта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.