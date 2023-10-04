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FIFA допустить юнацькі збірні Росії до ЧС, але є нюанс

Середа 04 жовтня 2023 18:53
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FIFA допустить юнацькі збірні Росії до ЧС, але є нюанс Фото: FIFA допустить юнацькі збірні Росії до ЧС, але є нюанс (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародна федерація футболу (FIFA) дозволила російським спортсменам віком до 17 років брати участь у міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу FIFA.

Зокрема російських юніорів допустять до чемпіонату світу з футболу U-17 та жіночого чемпіонату світу з футболу U-17.

"Це відбувається за умови, що ці команди гратимуть під назвою "Футбольний союз Росії", а не "Росія", за відсутності національного прапора, національного гімну, національної форми та екіпіровки, а натомість гратимуть у нейтральних кольорах", - пише пресслужба.

Водночас рада ФІФА підтвердила засудження незаконної війни, яку розв'язали російські терористи, а також відзначила, що решта умов, які були ухвалені 28 лютого 2022 року - залишаються чинними до завершення бойових дій.

Що цьому передувало

УЄФА нещодавно повернув до змагань юнацькі команди з Росії. Відтепер збірні U-17 зможуть знову виступати на міжнародній арені. Таке рішення союз мотивував турботою про неповнолітніх футболістів.

"Дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих. Особливо прикро те, що через конфлікт, що продовжується, покоління неповнолітніх позбавлене права змагатися в міжнародному футболі",- заявили на сайті УЄФА.

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ФІФА Російська Федерація
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