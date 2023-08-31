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Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну"

Фото: стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України пройде у форматі офлайн 19 вересня. Союзники України зустрінуться на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Міністр Остін (міністр оборони США Ллойд Остін - ред.) знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців по всьому світу, щоб обговорити поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США", - повідомили виданню у прес-службі Військово-Повітряних сил США в Європі.

Зазначимо, що це буде вже 15-е засідання Контактної групи з питань оборони України.

Засідання у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, що з квітня 2022 року міністри оборони десятків країн світу збираються на зустрічах, де обговорюють надання Україні різноманітної допомоги, серед якої, зокрема, танки, засоби ППО та інша військова техніка.

Остання зустріч у форматі "Рамштайну" відбулася 18 липня. Тоді пріоритетними темами були постачання зброї та обладнання, які необхідних для звільнення території, а також надання ППО, боєприпасів та броні.

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Зустріч РамштайнВійськова допомога