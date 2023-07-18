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Більше зброї та нові ініціативи. Резніков підсумував "Рамштайн-14"

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Київ, Вівторок 18 липня 2023 22:05
Більше зброї та нові ініціативи. Резніков підсумував "Рамштайн-14" Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Пріоритетом чотирнадцятої зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн" були нові постачання зброї та обладнання. Також партнери започаткували нові ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова в Twitter.

Він зазначив, що "Рамштайн-14" показав непохитну підтримку України партнерами. Резніков підбив підсумки віртуальної зустрічі:

  • пріоритет - постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території;
  • фокус - ППО, боєприпаси та броня;
  • нові ініціативи;
  • розвиток ІТ-коаліції, створення коаліції з розмінування.

Також український міністр подякував союзникам за допомогу, зокрема, главу Пентагону Ллойду Остіну за керівництво "Рамштайном". Резніков також висловив подяку Люксембургу та Естонії за ІТ-коаліцію, а Литві - за коаліцію з розмінування.

Більше зброї та нові ініціативи. Резніков підсумував &quot;Рамштайн-14&quot;

Фото: Резніков підсумував "Рамштайн-14" (twitter.com/oleksiireznikov)

Чотирнадцята зустріч "Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, Контактна група з оборони України провела чергову зустріч. Цього разу засідання пройшло в онлайн-режимі.

За результатами зустрічі стало відомо, що Україна отримає від Нідерландів, Люксембургу та Бельгії бронетранспортери M113. Також ЗМІ повідомили, що США оголосять пакет допомоги на 1,3 млрд доларів.

Детальніше про чотирнадцяту зустріч у форматі "Рамштайн" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Олексій Резніков Військова допомога Зустріч Рамштайн
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