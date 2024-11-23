Зеленський: важливі переговори з Трампом будуть можливі після інавгурації

"Я не знаю, коли будуть зустрічі, у мене немає дати… це залежить від багатьох речей - не тільки від графіків, а й від легітимності проведення відповідних зустрічей. Якщо ми хочемо зустрічі, на яких вирішуються якісь питання, то для цього мають бути відповідні законодавчі можливості, пройдена інавгурація", - зауважив Зеленський.

Він зазначив, що переговорний процес на рівні команд триває та підкреслив, що нині багато сил намагаються не допустити міцного союзу між Києвом та Вашингтоном.

Україна може закінчити війну наступного року

Президент Зеленський підкреслив, що Україна має всі шанси закінчити війну наступного року, необхідно почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни. Зеленський зауважив, що це можливо буде вже в січні.

"Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав... Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни", - сказав він.

Він також додав, що "не хотів, щоб російська якість дезінформації впливала на людей, що в нас є тільки наш план і ми не хочемо чути інших партнерів з інших континентів. Це неправда".