Стало відомо, коли спецпредставник Трампа виступить на Мюнхенській конференції

Американський генерал у відставці Кіт Келлог має виступити завтра у суботу у період з 19:30 по 20:15.

Заявлена тема виступів спікерів на цій панелі має назву "Мир через силу: план для України". Розмови відбуватиметься в приміщенні Ратуші, загальна тема - "Глобальний порядок, безпека людини".

Додамо, що окрім Келлога у дискусіях на тему "Мир через силу: план для України" також братимуть участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, його польський та британський колеги Радослав Сікорський та Девід Леммі, а також міністр національної оборони Литви Довіле Шакалене. Модератором буде Сара Келлі.

Зазначимо, що Кіт Келлог, якого Трамп призначив своїм спецпредставником, відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки в рамках свого європейського турне, під час якого він консультуватиметься з посадовцями в рамках підготовки варіантів плану припинення війни Росії проти України, які надалі він має представити американському лідеру.

Конкретних пропозицій Келлог поки не називав, проте окреслив орієнтовний час, за який адміністрація нового президента США планує врегулювати питання щодо російсько-української війни, а саме - 100 днів.

Таким чином, спецпредставник Трампа висловив припущення, що Вашингтон здатний домогтися припинення вогню в Україні не за кілька років, а "протягом місяців". При цьому в адміністрації Трампа лунають заяви про необхідність поступок як з боку Москви, так і Києва.

Також США заявляють про обговорення різних варіантів щодо подальшої допомоги українській стороні та досягнення миру. Однією з ідей стало продовження військової допомоги Україні в обмін на її ресурси, включаючи рідкісноземельні метали.

Разом з тим контакти між Україною та США тривають. Зокрема після участі у Мюнхенській конференції спецпредставник Трампа відвідає Україну. Його візит заплановано на 20 лютого.

Мюнхенська конференція з безпеки 2025

З 14 по 16 лютого 2025 року відбудеться 61-ша Мюнхенська безпекова конференція, відома також як Munich Security Conference (MSC). Очікується, що в ній візьмуть участь близько 60 глав держав і урядів, 150 міністрів з усього світу, а також керівники провідних міжнародних організацій.

Основною конференції є сприяння миру через діалог, обговорення поточних та майбутніх викликів у сфері безпеки, розвитку трансатлантичних відносин, а також аналіз європейської та глобальної безпеки. Як писало видання Le Monde, цьогоріч конференцію сподіваються використати як трамплін "до миру в Україні".

MSC організована як приватна ініціатива і не є офіційним урядовим заходом, що дозволяє учасникам вести відкриті та неформальні дискусії без прийняття обов’язкових міжурядових рішень чи підсумкових комюніке.