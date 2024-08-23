Стало відомо, коли пройде чергове засідання у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, розмову Остіна з Умєровим анонсувала вчора заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. За її словами, розмова мала стосуватися, зокрема, наступальної операції ЗСУ у Курській області РФ.

Представниця Пентагону заявила, що США наразі достеменно невідомі цілі Києва у Курській операції, але нагадала заяву президента Володимира Зеленського про необхідність створення буферної зони. За словами Сінгх, створення такої зони має передбачати побудову декількох оборонних ліній, і Пентагон нібито має питання щодо того, як Курська операція вписується у "стратегічні цілі на полі бою" для ЗСУ.

Вчора командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук відкрито визнав у Telegram, що Україна атакувала взводний опорний пункт росіян у Курській області високоточними американськими бомбами GBU-39.

Сінгх сказала, що політика США "дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських нападів із цього прикордонного регіону, а цей регіон включає Курську [область РФ], включає [кордон] Сумської області".

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