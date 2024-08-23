Стало известно, когда пройдет очередное заседание в формате "Рамштайн"

Напомним, разговор Остина с Умеровым анонсировала вчера заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, разговор должен был касаться, в частности, наступательной операции ВСУ в Курской области РФ.

Представительница Пентагона заявила, что США пока доподлинно неизвестны цели Киева в Курской операции, но напомнила заявление президента Владимира Зеленского о необходимости создания буферной зоны. По словам Сингх, создание такой зоны должно предусматривать построение нескольких оборонительных линий, и у Пентагона якобы есть вопрос о том, как Курская операция вписывается в "стратегические цели на поле боя" для ВСУ.

Вчера командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук открыто признал в Telegram, что Украина атаковала взводный опорный пункт россиян в Курской области высокоточными американскими бомбами GBU-39.

Сингх сказала, что политика США "позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защититься от российских нападений из этого приграничного региона, а этот регион включает Курскую [область РФ], включает [границу] Сумской области".

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