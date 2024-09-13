Стало відомо, коли парламент може ухвалити законопроєкт про страхування життя і здоровʼя волонтерів

За її словами, відповідний законопроєкт було зареєстровано рівно рік назад, але з того часу - через неузгодженість з, зокрема, Міністерством фінансів, законопроєкт не вдається схвалити бодай у першому читанні.

Шуляк пояснила, що попри те, що в Україні діє закон “Про волонтерську діяльність”, починаючи з 2015 року випадків, коли їм, або їхнім сім‘ям виплачувалась державна допомога, яка визначена цим законом, було не більше 40. Відтак, благодійні і громадські організації готові самостійно страхувати життя і здоров'я волонтерів для того, щоб у випадку їхньої смерті або травмування такий громадянин або його сім‘я отримували хоча б якісь виплати.

Але широкій розповсюдженості цієї практики заважає те, що згідно з положеннями Податкового кодексу, до сум, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), належать, зокрема, суми страхових платежів за договорами страхування життя та здоров'я волонтерів. Відповідно, норму щодо оподаткування запропонували скасувати.

"Сам законопроєкт - №10040, ми зареєстрували рівно рік тому - у вересні 2023 року, але до цього часу його не вдалося зрушити з місця. Його вдалося погодити з податковим комітетом, але Міністерство фінансів нам довгий час не вдалося дійти консенсусу. Зокрема через те, що були побоювання, що це може стати джерелом схем по ухиленню від оподаткування і для виведення коштів", - наголосила Шуляк.

За її словами, це нонсенс з точки зору механіки роботи благодійних фондів. І це абсолютно типова практика для США, Канади і ЄС. Їх досвід наочно вказує на те, що страхування волонтерів необхідне за умови пом'якшення оподаткування

Вона додала, що нині триває фінальна стадія погоджень останніх змін з Міністерством фінансів, тому є шанси ухвалити відповідний законопроєкт у першому читанні до кінця поточного року.

"Це надасть змогу активно залучати кошти іноземних неурядових організацій для фінансування проєктів зі страхування життя та здоров'я волонтерів українськими страховими компаніями - платниками податків, які наповнюють держбюджет податковими платежами. Тому ухвалення цього законопроєкту матиме позитивний вплив на бюджет", - вважає Шуляк.

На її думку, це позитивно впливатиме на розвиток волонтерського руху в Україні у воєнний та повоєнний періоди. Запропоновані зміни будуть одним із елементів приведення практики організації волонтерської діяльності до європейських стандартів та визначать умови для мінімальних соціальних гарантій для волонтерів, які можуть постраждати в будь-якому куточку України.