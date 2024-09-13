Стало известно, когда парламент может принять законопроект о страховании жизни и здоровья волонтеров.

По ее словам, соответствующий законопроект был зарегистрирован ровно год назад, но с тех пор - по несогласованности с, в частности, Министерством финансов, законопроект не удается одобрить хотя бы в первом чтении.

Шуляк объяснила, что несмотря на то, что в Украине действует закон "О волонтерской деятельности", начиная с 2015 года случаев, когда им или их семьям выплачивалась государственная помощь, определенная этим законом, было не более 40. Следовательно, благотворительные и общественные организации готовы самостоятельно страховать жизнь и здоровье волонтеров для того, чтобы в случае их смерти или травмирования такой гражданин или его семья получали хотя бы какие-либо выплаты.

Но широкой распространенности этой практики мешает то, что согласно положениям Налогового кодекса, к суммам, облагаемым налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), относятся, в частности, суммы страховых платежей по договорам страхования жизни и здоровья волонтеров. Соответственно, норму по налогообложению предложили отменить.

"Сам законопроект - №10040, мы зарегистрировали ровно год назад - в сентябре 2023 года, но до сих пор его не удалось сдвинуть с места. Его удалось согласовать с налоговым комитетом, но Министерство финансов нам долгое время не удалось прийти к консенсусу. В частности, поэтому , что были опасения, что это может стать источником схем по уклонению от налогообложения и выводу средств", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, это нонсенс с точки зрения механики работы благотворительных фондов. И это совершенно типичная практика для США, Канады и ЕС. Их опыт наглядно указывает на то, что страхование волонтеров необходимо при смягчении налогообложения.

Она добавила, что сейчас идет финальная стадия согласований последних изменений с Министерством финансов, поэтому есть шансы принять соответствующий законопроект в первом чтении до конца текущего года.

"Это позволит активно привлекать средства иностранных неправительственных организаций для финансирования проектов по страхованию жизни и здоровья волонтеров украинскими страховыми компаниями - налогоплательщиками, которые наполняют госбюджет налоговыми платежами. Поэтому принятие этого законопроекта будет иметь положительное влияние на бюджет", - считает Шуляк.

По ее мнению, это положительно повлияет на развитие волонтерского движения в Украине в военный и послевоенный периоды. Предложенные изменения будут одним из элементов приведения практики организации волонтерской деятельности к европейским стандартам и определят условия для минимальных социальных гарантий для волонтеров, которые могут пострадать в любом уголке Украины.