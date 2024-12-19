Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення про новий транш Україні

Нагадаємо, угоду України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів було схвалено ще в березні 2023 року.

За програмою вже отримано шість траншів загальним обсягом близько 8,7 млрд доларів.

Зауважимо, раніше ми вже писали, що Рада директорів розгляне питання України на засіданні 20 грудня.

Зокрема, планується затвердити шостий перегляд Програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF, запит на зміну критерію ефективності та огляд гарантій фінансування.

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