Стало известно, когда МВФ примет решение о новом транше Украине

Напомним, соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено еще в марте 2023 года.

По программе уже получено шесть траншей общим объемом около 8,7 млрд долларов.

Заметим, ранее мы уже писали, что Совет директоров рассмотрит вопрос Украины на заседании 20 декабря.

В частности, планируется утвердить шестой пересмотр Программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF, запрос на изменение критерия эффективности и обзор гарантий финансирования.

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