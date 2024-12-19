Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення про новий транш Україні

МВФ планує приймати рішення про виділення Україні траншу на 1,1 мільярда доларів. Засідання з цього питання відбудеться завтра, 20 грудня.

Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За умови схвалення нашою Виконавчою радою, яка збереться завтра, 20 грудня, Україна отримає доступ до приблизно 1,1 мільярда доларів", - зазначила представниця Фонду.

У МВФ підтвердили, що Виконавча рада Фонду збереться в п’ятницю для ухвалення рішення щодо виділення України нового кредитного траншу. Цього разу розглядатимуть питання щодо суми в 1,1 мільярда доларів за програмою в межах Механізму розширеного фінансування.

Нагадаємо, угоду України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів було схвалено ще в березні 2023 року.

За програмою вже отримано шість траншів загальним обсягом близько 8,7 млрд доларів.

Зауважимо, раніше ми вже писали, що Рада директорів розгляне питання України на засіданні 20 грудня.

Зокрема, планується затвердити шостий перегляд Програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF, запит на зміну критерію ефективності та огляд гарантій фінансування.

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