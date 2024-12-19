Стало известно, когда МВФ примет решение о новом транше Украине

Фото: МВФ завтра будет принимать решение о выделении Украине нового транша (Getty Images)

МВФ планирует принимать решение о выделении Украине транша на 1,1 миллиарда долларов. Заседание по этому вопросу состоится завтра, 20 декабря.

Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.