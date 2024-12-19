Стало известно, когда МВФ примет решение о новом транше Украине
МВФ планирует принимать решение о выделении Украине транша на 1,1 миллиарда долларов. Заседание по этому вопросу состоится завтра, 20 декабря.
Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
В МВФ подтвердили, что Исполнительный совет Фонда соберется в пятницу для принятия решения о выделении Украине нового кредитного транша. На этот раз будут рассматривать вопрос о сумме в 1,1 миллиарда долларов по программе в рамках Механизма расширенного финансирования.
При условии одобрения нашим Исполнительным советом, который соберется завтра, 20 декабря, Украина получит доступ к примерно 1,1 миллиарда долларов", - отметила представитель Фонда.
Напомним, соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено еще в марте 2023 года.
По программе уже получено шесть траншей общим объемом около 8,7 млрд долларов.
Заметим, ранее мы уже писали, что Совет директоров рассмотрит вопрос Украины на заседании 20 декабря.
В частности, планируется утвердить шестой пересмотр Программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF, запрос на изменение критерия эффективности и обзор гарантий финансирования.
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