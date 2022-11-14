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Стало відомо, коли може відбутися візит Держсекретаря США до Китаю

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Держсекретар США Ентоні Блінкен має намір відвідати Китай з офіційним візитом на початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сполучені Штати працюватимуть зі своїми китайськими колегами, щоб підготувати візит держсекретаря США Ентоні Блінкена, попередньо запланований на початок наступного року", - зазначив високопосадовець Держдепартаменту.

Після своєї першої особистої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном президент США Джо Байден заявив, що Блінкен вирушить до Китаю для продовження переговорів.

Раніше ми писали, що Байден та Сі Цзіньпін домовилися, що держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Китай. Він продовжить діалог між країнами.

Нагадаємо, що сьогодні американський президент та лідер Китаю провели особисту зустріч напередодні саміту G20, який пройде на Балі. Це була перша зустріч політиків після того, як Байден став президентом.

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Сполучені Штати АмерикиЕнтоні БлінкенКитай