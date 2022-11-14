Стало известно, когда может состояться визит Госсекретаря США в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен посетить Китай с официальным визитом в начале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

После своей первой личной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином президент США Джо Байден заявил, что Блинкен отправится в Китай для продолжения переговоров.

"Соединенные Штаты будут работать со своими китайскими коллегами, чтобы подготовить визит госсекретаря США Энтони Блинкена, предварительно запланированный на начало следующего года", - отметил высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Ранее мы писали, что Байден и Си Цзиньпин договорились, что госсекретарь Энтони Блинкен посетит Китай. Он продолжит диалог между странами.

Напомним, что сегодня американский президент и лидер Китая провели личную встречу накануне саммита G20, который пройдет на Бали. Это была первая встреча политиков после того, как Байден стал президентом.

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