Стало відомо, коли у Миколаєві завершиться опалювальний сезон

Департамент ЖКГ вже підготував відповідний проєкт рішення щодо завершення опалювального сезону, тепер його має затвердити виконком міської ради.

Бездольний зазначив, що засідання виконкому Миколаївської міськради проходять раз на два тижні.

"Якщо буде зафіксована стала температура понад 8 градусів, а виконком тільки відбувся, то мер має право зібрати засідання поза розкладом й не чекати два тижні", - сказав директор ЖКГ.

Водночас начальник відділу прогнозування та гідрометеорологічного забезпечення Миколаївського гідрометцентру Олена Корольова зазначила, що згідно з прогнозом, з 21 березня у місті встановиться тепла погода.

Так, на 17 березня середньодобові температури прогнозуються на рівні 6 градусів, на 18 та 19 - 7 градусів, 20 - 7,5 градусів. А з 21 березня і до кінця місяця прогнозують 8-9 градусів. Проте синоптики не можуть передбачити, яким буде квітень.

Як повідомлялося раніше, з 20 березня у деяких областях України можуть завершити опалювальний сезон.

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