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Стало известно, когда в Николаеве завершится отопительный сезон

Фото: стало известно, когда в Николаеве завершится отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Николаеве завершится отопительный сезон после того, как среднесуточная температура три дня подряд будет превышать +8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Сергея Бездольного в комментарии "Суспільному".

Департамент ЖКХ уже подготовил соответствующий проект решения об окончании отопительного сезона, теперь его должен утвердить исполком городского совета.

Бездольный отметил, что заседания исполкома Николаевского горсовета проходят раз в две недели.

"Если будет зафиксирована постоянная температура более 8 градусов, а исполком только состоялся, то мэр имеет право собрать заседание вне расписания и не ждать две недели", - сказал директор ЖКХ.

В то же время, начальник отдела прогнозирования и гидрометеорологического обеспечения Николаевского гидрометцентра Елена Королева отметила, что согласно прогнозу, с 21 марта в городе установится теплая погода.

Так, на 17 марта среднесуточные температуры прогнозируются на уровне 6 градусов, на 18 и 19 - 7 градусов, 20 - 7,5 градусов. А с 21 марта и до конца месяца прогнозируется 8-9 градусов. Однако синоптики не могут предугадать, каким будет апрель.

Как сообщалось ранее, с 20 марта в некоторых областях Украины могут завершить отопительный сезон.

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НиколаевОтопительный сезон