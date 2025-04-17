Стало відомо, коли мають ухвалити закон про реформу житлової політики: подробиці

За її словами, ухвалення законопроєкту №12377 - "Про основні засади житлової політики", який має на меті допомогти вирішенню житлових проблем українців, які потребують поліпшення житлових умов, очікують до кінця поточного року. Але попри те, що він є необхідною умовою для отримання Україною 50 млрд євро від ЄС за програмою Юкрейн Фасіліті, законопроєкт рухається не швидко.

"Відчувається, що законопроект рухається не швидко. Але це можна зрозуміти - він скасовує житловий кодекс, ухвалений ще у 1983 році, який вже давно не працює. Так, сотні тисяч українців десятиліттями стоять у квартирних чергах, які майже не рухаються - щорічно видається у середньому 200 квартир. Враховуючи це, стає зрозумілим, чому ці застарілі правила потрібно міняти", - наголосила Шуляк.

Водночас, вона підкреслила, що облік квартирних черг як таких - досить проблематичне питання. Так, є дані щодо 600 тисяч українців, які стоять на різноманітних квартирних черг. Але чітких даних, без яких фактично неможливе вирішення їх питання, немає.

Шуляк пояснила - дані щодо черг є тільки станом на 2015 рік. Більше того, немає і єдиної уніфікованої статистики щодо руйнувань житлового фонду внаслідок російської збройної агресії. Наприклад, Світовий Банк надає одні цифри, державний Реєстр пошкодженого і знищеного майна - інші, а громади - теж інші.

"Ми бачимо повний хаос по статистиці. Відтак, нам потрібно ретельно зібрати ці дані, унормувати їх. Без цього житлова реформа неможлива. Збір і аналіз цієї інформації якраз і передбачений законопроєктом №12377. Йдеться про створення і запуск Єдиної інформаційно-аналітичної системи у сфері житла. Вона, зокрема, і дозволить отримати найбільш точні дані щодо обсягів квартирних черг. А головне - підібрати варіанти вирішення житлового питання українців, які у них стоять", - зауважила Шуляк.

Згідно з дослідженням муніципального житлового фонду, додала нардепка, нещодавно проведеного Інститутом житла, лише 7% українських громад мають бюджетні асигнування на житлові потреби. Відповідно, загалом по Україні наразі налічується не більше 100 одиниць соціального житла попри те, що з 2006 року діє Закон про фонд житла соціального призначення.

"Водночас, деякі українські громади працюють у цьому напрямку, не чекаючи ухвалення законопроєкту №12377. Зокрема, Бородянська громада Київської області, де вже розпочинають будівництво соціального житла для медиків і освітян. Наразі там для цього вже оформлюють у комунальну власність земельну ділянку площею 80 соток", - розповіла голова комітету містобудування.

Вона також додала, що окрім ухвалення законопроєкту №12377 Україні слід посилити антикорупційні заходи, оскільки сфера містобудування входить у ТОП-сфер з найвищим рівнем корупційних проявів. Зокрема, це стосується видачі містобудівних умов та обмежень.

"Житлову сферу можна і потрібно реформувати. Однак, якщо на ухвалення законопроєкту №12377 ми очікуємо до кінця поточного року, то позитивні зміни у регуляторному середовищі можливі не так швидко, як хотілося б. Втім, завдяки цифровізації державних процесів, яка дозволяє мінімізувати участь чиновників у них, вони будуть. Третій пункт, надважливий як у контексті житлової політики, так і у сфері містобудування - вирішення питання відсутності актуальної містобудівної документації. Очікуємо і на нього", - повідомила Шуляк.

Парламентарка також зазначила, що сприяти вирішенню житлового питання українців буде і подальший розвиток програми державної іпотеки "єОселя". Наразі вона закриває 97% іпотечного ринку. Водночас, потрібно розуміти, що за рахунок однієї державної програми закрити всі житлові потреби. Особливо враховуючи те, що в Україні колосальний дефіцит сучасного і комфортного житлового фонду. Попри це, за два роки роботи "єОселя" змогла видати близько 16,5 тисячі кредитів.