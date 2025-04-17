Стало известно, когда должны принять закон о реформе жилищной политики: подробности

По ее словам, принятие законопроекта №12377 - "Об основных принципах жилищной политики", который имеет целью помочь решению жилищных проблем украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ожидают до конца текущего года. Но несмотря на то, что он является необходимым условием для получения Украиной 50 млрд евро от ЕС по программе Юкрейн Фасилити, законопроект движется не быстро.

"Чувствуется, что законопроект движется не быстро. Но это можно понять - он отменяет жилищный кодекс, принятый еще в 1983 году, который уже давно не работает. Так, сотни тысяч украинцев десятилетиями стоят в квартирных очередях, которые почти не двигаются - ежегодно выдается в среднем 200 квартир. Учитывая это, становится понятным, почему эти устаревшие правила нужно менять", - отметила Шуляк.

В то же время, она подчеркнула, что учет квартирных очередей как таковых - достаточно проблематичный вопрос. Так, есть данные о 600 тысячах украинцев, которые стоят на различных квартирных очередях. Но четких данных, без которых фактически невозможно решение их вопроса, нет.

Шуляк объяснила - данные по очередям есть только по состоянию на 2015 год. Более того, нет и единой унифицированной статистики по разрушениям жилого фонда в результате российской вооруженной агрессии. Например, Всемирный Банк предоставляет одни цифры, государственный Реестр поврежденного и уничтоженного имущества - другие, а общины - тоже другие.

"Мы видим полный хаос по статистике. Следовательно, нам нужно тщательно собрать эти данные, нормировать их. Без этого жилищная реформа невозможна. Сбор и анализ этой информации как раз и предусмотрен законопроектом №12377. Речь идет о создании и запуске Единой информационно-аналитической системы в сфере жилья. Она, в частности, и позволит получить наиболее точные данные по объемам квартирных очередей. А главное - подобрать варианты решения жилищного вопроса украинцев, которые в них стоят", - отметила Шуляк.

Согласно исследованию муниципального жилищного фонда, добавила нардеп, недавно проведенного Институтом жилья, только 7% украинских общин имеют бюджетные ассигнования на жилищные нужды. Соответственно, в целом по Украине сейчас насчитывается не более 100 единиц социального жилья несмотря на то, что с 2006 года действует Закон о фонде жилья социального назначения.

"В то же время, некоторые украинские общины работают в этом направлении, не дожидаясь принятия законопроекта №12377. В частности, Бородянская община Киевской области, где уже начинают строительство социального жилья для медиков и педагогов. Сейчас там для этого уже оформляют в коммунальную собственность земельный участок площадью 80 соток", - рассказала глава комитета градостроительства.

Она также добавила, что кроме принятия законопроекта №12377 Украине следует усилить антикоррупционные меры, поскольку сфера градостроительства входит в ТОП-сфер с самым высоким уровнем коррупционных проявлений. В частности, это касается выдачи градостроительных условий и ограничений.

"Жилищную сферу можно и нужно реформировать. Однако, если на принятие законопроекта №12377 мы ожидаем до конца текущего года, то положительные изменения в регуляторной среде возможны не так быстро, как хотелось бы. Впрочем, благодаря цифровизации государственных процессов, которая позволяет минимизировать участие чиновников в них, они будут. Третий пункт, важнейший как в контексте жилищной политики, так и в сфере градостроительства - решение вопроса отсутствия актуальной градостроительной документации. Ожидаем и его", - сообщила Шуляк.

Парламентарий также отметила, что способствовать решению жилищного вопроса украинцев будет и дальнейшее развитие программы государственной ипотеки "єОселя". Сейчас она закрывает 97% ипотечного рынка. В то же время, нужно понимать, что за счет одной государственной программы закрыть все жилищные потребности. Особенно учитывая то, что в Украине колоссальный дефицит современного и комфортного жилого фонда. Несмотря на это, за два года работы "єОселя" смогла выдать около 16,5 тысячи кредитов.