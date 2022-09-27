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Стало відомо, коли Кремль може "приєднати" захоплені території України до Росії

Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії визначилися з датою засідання Ради Федерації, де можуть ухвалити "закони про входження" в склад Росії захоплених територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

За даними видання, нібито Радфед не проводитиме позачергових засідань для ухвалення законів "про входження до складу Росії нових суб'єктів".

За словами російського сенатора Андрія Клішаса, наступне за графіком засідання відбудеться 4 жовтня.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що Путін звернеться до депутатів і сенаторів за підсумками проведених "референдумів", потім підпише договір про "приєднання територій" 30 вересня.

До цього повідомлялось, що російські депутати планують внести до Держдуми законопроекти про "входження до складу РФ" непідконтрольних Україні територій 28 вересня. А 29 вересня депутати хочуть розглянути ці документи.

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