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Стало известно, когда Кремль может "присоединить" захваченные территории Украины к России

Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России определились с датой заседания Совета Федерации, где могут принять "законы о вхождении" в состав России захваченных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, якобы Совфед не будет проводить внеочередных заседаний для принятия законов "о вхождении в состав России новых субъектов".

По словам российского сенатора Андрея Клишаса, следующее по графику заседание пройдет 4 октября.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что Путин обратится к депутатам и сенаторам по итогам проведенных "референдумов", затем подпишет договор о "присоединении территорий" 30 сентября.

До этого сообщалось, что российские депутаты планируют внести в Госдуму законопроекты о "вхождении в состав РФ" неподконтрольных Украине территорий 28 сентября. А 29 сентября депутаты хотят рассмотреть эти документы.

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