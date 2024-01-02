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Стало відомо, коли у Київській області повністю відновлять електропостачання

Фото: стало відомо, коли в Київській області повністю відновлять електропостачання (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Київській області вже сьогодні, 2 січня, увечері планують повернути електропостачання для всіх мешканців регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Yasno Сергія Коваленка в ефірі телеканалу "Київ24".

Він розповів, що наразі деякі населені пункти Київської області залишаються без світла внаслідок сьогоднішнього обстрілу російських окупантів.

"Протягом 17-19 години сьогодні з'явиться світло у всіх жителів Київської області", - підкреслив Коваленко.

Гендиректор Yasno уточнив, що так швидко відновити електропостачання вдасться через роботу протиповітряної оборони, оскільки наслідків влучань, які неможливо обійти чи відновити, не було.

Коваленко зазначив, що вранці були пошкодження ліній середньої та високої напруги. На їхнє відновлення потрібен час, але є можливість зробити підключення по резервних лініях.

Ракетний удар росіян

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, вночі російські окупанти намагалися бити по Україні за допомогою ракет та дронів.

Головною ціллю ворога став Київ та область. У бік столиці вони запустили найбільшу кількість ракет - близько 60.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 72 ракети, які росіяни запустили по Україні.

Більш детально про наслідки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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