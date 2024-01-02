RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, когда в Киевской области полностью восстановят электроснабжение

Фото: стало известно, когда в Киевской области полностью восстановят электроснабжение (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области уже сегодня, 2 января, вечером планируют вернуть электроснабжение для всех жителей региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Yasno Сергея Коваленко в эфире телеканала "Киев24".

Он рассказал, что сейчас некоторые населенные пункты Киевской области остаются без света в результате сегодняшнего обстрела российских оккупантов. 

"В течение 17-19 часов сегодня появится свет у всех жителей Киевской области", - подчеркнул Коваленко. 

Гендиректор Yasno уточнил, что так быстро восстановить электроснабжение удастся из-за работы противовоздушной обороны, поскольку последствий попаданий, которые невозможно обойти или восстановить, не было. 

Коваленко отметил, что утром были повреждения линий среднего и высокого напряжений. На их восстановление нужно время, но есть возможность сделать подключение по резервным линиям. 

Ракетный удар россиян

Напомним, сегодня, 2 января, ночью российские оккупанты пытались бить по Украине при помощи ракет и дронов. 

Главной целью врага стал Киев и область. В сторону столицы они запустили самое большое количество ракет - около 60. 

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 72 ракеты, которые россияне запустили по Украине. 

Более детально о последствиях можете узнать в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьвимкнення світлаYASNOВойна России против Украиныракетный удар